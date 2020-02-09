Февраль 9th, 2020

В Голливуде ходят слухи о разрыве Джастина Бибера и Хейли Болдуин

В прошлом году таблоиды сообщили, что Джастин Бибер (Justin Bieber) и Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) развелись после 139 дней брака из-за Селены Гомес (Selena Gomez). Поклонники пары не могли поверить в это и пытались провести собственное расследование.

Началось все с того, что одно зарубежное СМИ опубликовало информацию о том, что Джастин тайно встретился с Гомес и признался ей, что брак стал для него «большой ошибкой».

Позже Бибер признался, что он совершенно не в форме – как физически, так и морально. Его не отпускает беспощадная депрессия. Лечение ему не помогает, и он начинает понимать, что все дело в его слишком чересчур поспешном браке.

Однако оказалось, что это были всего лишь слухи. Представители канадского певца, которые гораздо надежнее анонимных источников, сообщили, что эта история была «полной чепухой». Можно с уверенностью сказать, что заявления таблоидов неверны, поэтому поклонники могут расслабиться и пожелать молодоженам счастья.