Февраль 9th, 2020

В Антарктиде зафиксирован абсолютный рекорд тепла

Аргентинская научно-исследовательская станция «Эсперанса» зарегистрировала рекорд тепла в Антарктиде. 6 февраля 2020 года воздух нагрелся до 18,3 градуса Цельсия, сообщает Всемирная метеорологическая организация.

В Антарктиде в 1983 году была зафиксирована самая низкая температура на Земле за всю историю температурных измерений, она составила −89 градусов Цельсия. Но на континенте бывает и относительно тепло (хотя средняя температура в прибрежных районах Антарктиды обычно составляет около −10 и редко поднимается выше пяти градусов Цельсия).

Рекордный показатель тепла, зафиксированный на самом холодном материке, составляет 17,5 градусов Цельсия — такая температура была зафиксирована 24 марта 2015 года. Измерения проводились на аргентинской научно-исследовательской станции «Эсперанса», расположенной на самом севере Антарктического полуострова.

Теперь измерения на этой же исследовательской станции установили новый рекорд. 6 февраля 2020 года на станции «Эсперанса» зафиксирована температура 18,3 градуса цельсия.

Стоит отметить, что речь идет о самой высокой температуре на материке, а не о температуре в антарктическом регионе. Здесь рекорд тепла был зарегистрирован в 1982 году на острове Сигни, который находится на довольно большом расстоянии от Антарктического полуострова — тогда температура воздуха там составила 19,8 градуса Цельсия.