Февраль 9th, 2020

Ученые рассказали, что в первую очередь убивает алкоголь



Ученые рассказали, что в первую очередь убивает алкоголь — исследования института человека в Сан-Диего подтвердили — практически сразу удар алкоголя приходится на могз и уже затем на органы.



Какие органы страдают от алкоголя прежде всего? Прежде всего — головной мозг. Принято считать, что алкоголь плохо влияет на интеллектуальные способности, но не только. Отмирание клеток головного мозга ведет к формированию депрессивных состояний.



Почему от алкоголя возникает депрессия?

Под воздействием спирта клетки головного мозга начинают постепенно отмирать. Это приводит к угнетению интеллектуальных функций. Передача импульсов между нервными окончаниями замедляется, что ведет к изменениям в поведении, угнетению психических функций. Сначала это влияет на настроение, появляется апатия, которую вновь пытаются глушить алкоголем из-за желания испытать прежнюю эйфорию.



Вдобавок, постепенно происходит перестройка гормональной системы, возникают проблемы с выработкой серотонина, что через несколько лет приводит к хронической депрессии, вызванной необратимым поражением клеток мозга.