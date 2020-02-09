 
 
Февраль 9th, 2020

Ученые рассказали, что в первую очередь убивает алкоголь


Ученые рассказали, что в первую очередь убивает алкоголь — исследования института человека в Сан-Диего подтвердили — практически сразу удар алкоголя приходится на могз и уже затем на органы. 

Какие органы страдают от алкоголя прежде всего? Прежде всего — головной мозг. Принято считать, что алкоголь плохо влияет на интеллектуальные способности, но не только. Отмирание клеток головного мозга ведет к формированию депрессивных состояний.

Почему от алкоголя возникает депрессия?
Под воздействием спирта клетки головного мозга начинают постепенно отмирать. Это приводит к угнетению интеллектуальных функций. Передача импульсов между нервными окончаниями замедляется, что ведет к изменениям в поведении, угнетению психических функций. Сначала это влияет на настроение, появляется апатия, которую вновь пытаются глушить алкоголем из-за желания испытать прежнюю эйфорию.

Вдобавок, постепенно происходит перестройка гормональной системы, возникают проблемы с выработкой серотонина, что через несколько лет приводит к хронической депрессии, вызванной необратимым поражением клеток мозга.

Category: Наука, Новости ﻿
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