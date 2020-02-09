Февраль 9th, 2020

Ученые определили, сколько оргазмов в неделю надо испытать, чтобы укрепить здоровье





Ученые определили, сколько оргазмов в неделю надо испытать, чтобы укрепить здоровье. Как оказалось их не так уж и мало. Секс — отнюдь не только неземное наслаждение, но и прямой путь к укреплению здоровья, пишет в среду, 12 августа, британская газета The Daily Mail.

Оргазм способствует повышению иммунитета и даже является профилактикой болезней сердца, утверждают эксперты.



Когда студентам британских вузов раздали буклет под названием «Один оргазм в день — и вам не потребуется обращаться к врачам», молодые люди уточнили: не один, а минимум пять. Что же касается супружеских пар, они отреагировали на буклет, изданный Британской ассоциацией здравоохранения, с недоумением: кто же в состоянии заниматься сексом ежедневно?!

Как бы там ни было, ученые установили, что оргазм вызывает в мозгу такую же реакцию, как кокаин, зато наркотической зависимостью влюбленные не страдают. Однако его необходимо испытывать по их мнению минимум три раза в неделю, тогда организм тоже испытывает удовольствие.

Главное — оргазм действует на организм человека, как валиум. Поэтому любовь называют лекарством от печали и депрессии.