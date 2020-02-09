Февраль 9th, 2020

Ученые определили лучший вид спорта для здоровья и продления жизни

Ученые определили лучший вид спорта для здоровья и продления жизни. После продолжительный статистических исследования оказалось, что это плаванье. При этом плаванье рекомендуется даже глубоким пенсионерам — оно не несет никакого вреда.

Международная группа ученых в ходе исследования выяснила, что уровень смертности среди пловцов намного ниже, чем у людей, которые занимаются другими видами спорта. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.

Оказалось, что смертность среди пловцов на 50% ниже, чем, например, у любителей бега.

Во время исследования ученые изучили больничные карты 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет. Медики считают, что плавание идеальный вид спорта для всех, в том числе и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Плавание полезно для сердца, повышения иммунитета.