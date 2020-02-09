Февраль 9th, 2020

У первого украинца нашли коронавирус

В одного человека с гражданством Украины на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус 2019-nCoV, пишет агентство Associated Press со ссылкой на японские власти.

Среди новых заболевших на борту американская пассажирка возрастом 70 лет и пять членов команды — гражданин Украины и четверо филиппинцев.

В общем коронавирус обнаружили у 70 из 3700 человек на борту Diamond Princess. Официально украинская власть не комментировала информацию о больном.

По данным МИД Украины, на борту лайнера находится 25 украинцев. Они являются членами экипажа.

Обнаруженный недавно вирус принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни — легкое, в некоторых — с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной.