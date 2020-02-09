Февраль 9th, 2020

Сын Синди Кроуфорд сделал татуировку на лице

20-летний сын модели Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, которого ранее задерживала полиция за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сделал себе смелое тату. Парень, у которого много рисунков на коже, на этот раз сделал татуировку на лице.

Новым тату Пресли похвастался в Instagram. Он опубликовал фото с новой татуировкой на лице под правым глазом. Теперь там выбита надпись Misunderstood ( «тот, которого неправильно понимают»). Автором работы стал художник Джонбой, который делает тату Кендалл Дженнер, Джастину и Хейли Бибер и другим звездам.

Джонбой также опубликовал фото с Пресли, которое подписал: «Мама, прости». Таким образом, он ретранслировал сообщения своего клиента к его звездной маме.