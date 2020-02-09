Февраль 9th, 2020

Стивен Кинг продал школьнице за $1 право на экранизацию рассказа

16-летняя Диана Костырина планирует снять короткометражку по мотивам рассказа «Женщина в комнате», однако с более оптимистичным концом.



Фильм будет представлен на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.

Между тем девушка рассказала, что планирует немного изменить концовку рассказа и сделать ее более оптимистичной, «чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа».