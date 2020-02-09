Стивен Кинг продал школьнице за $1 право на экранизацию рассказа

16-летняя Диана Костырина планирует снять короткометражку по мотивам рассказа «Женщина в комнате», однако с более оптимистичным концом.
Фильм будет представлен на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.
Между тем девушка рассказала, что планирует немного изменить концовку рассказа и сделать ее более оптимистичной, «чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа».
Томичка рассказала, что получила ответ на свой запрос об экранизации всего за сутки.
«Тут удача определённая и ещё, наверное, экзотика — что и в Сибири тоже кино снимают. Из одного города можно было отправить только одну заявку. Там вообще единичные случаи — далеко не всем он дает разрешение», — пояснил руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе, который будет продюсировать картину школьницы.
Права на экранизацию рассказа были выкуплены по программе Dollar Baby — в ее рамках Стивен Кинг за один доллар предоставляет талантливым школьникам и студентам-кинематографистам право экранизировать его работу.
«Тут удача определённая и ещё, наверное, экзотика — что и в Сибири тоже кино снимают. Из одного города можно было отправить только одну заявку. Там вообще единичные случаи — далеко не всем он дает разрешение», — пояснил руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе, который будет продюсировать картину школьницы.
Права на экранизацию рассказа были выкуплены по программе Dollar Baby — в ее рамках Стивен Кинг за один доллар предоставляет талантливым школьникам и студентам-кинематографистам право экранизировать его работу.
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