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Слава Каменская из «Не Ангелов» прокомментировала свой отдых на Бали

неанСолистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно сменила образ, рассказала, что на самом деле делала с Павлом Вишняковым на Бали. Напомним, в начале января Слава и Павел начали делиться яркими совместимыми фото с отдыха на Бали и неоднозначно их подписывать. Все заподозрили артистов в романе. Впрочем Слава рассказала Кате Осадчей о том, что на самом деле делала на Бали с Павлом.

По словам певицы, на Бали они встретились случайно.

«Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу выпала такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь», — поделилась звезда.

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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