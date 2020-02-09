Февраль 9th, 2020

Селена Гомес рассказала, когда она краснеет

Селена Гомес рассказала, что и она стесняется и краснеет по различным причинам. Одну из них она объяснила — иногда она краснеет из-за себя.

Даже у суперзвезды Селена Гомес (Selena Gomez) есть историй, которые вызывают смущение спустя годы. На днях девушка дала интервью для издания Dazed, где рассказала, как она краснеет, когда слушает некоторые свои предыдущие работы.

«Как музыкант, который профессионально выступает уже более десяти лет, на что ты обращаешь внимание в своей ранней карьере? Что заставляет тебя съеживаться и смущаться?» — спросил Селену автор песен и продюсер Финнеас (Finneas).

Ответ Селены был невероятно искренним. Звезда не стала скрывать факты от своих поклонников, а поделилась своими переживаниями и тайнами.

«Не буду скрывать, что у меня был странный стиль в одежде и в музыке. Это было просто не очень хорошее сочетание. Я горжусь всей музыкой, которую я выпустила, конечно, но это было просто другое время, иногда, когда я слышу это, я краснею и говорю: «О, нет!». Это действительно заставляет меня съеживаться», — поделилась она.

Селена выпускает музыку более 10 лет, начиная с Kiss & Tell в 2009 году, когда она была еще подростком. Естественно, что не каждый момент ее карьеры является ее любимым. Девушка не отрицает, что у нее до сих пор невероятная карьера, и она может творить намного лучше и больше!