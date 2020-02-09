Февраль 9th, 2020

Режиссер «Годзиллы» снимет странный фантастический триллер

Режиссер фильмов «Годзилла» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории» Гарет Эдвардс снимет для студии New Regency фантастический триллер, название и содержание которого пока держится в секрете. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, известно лишь, что действие будет происходить в недалеком будущем.

Проект базируется на собственных идеях и концепции Эдвардса. New Regency собирается самостоятельно финансировать и обеспечивать производство картины. На момент публикации данной заметки к нее еще не было прокатчика. Возможно фильм будет предложен потенциальным покупателям на одном из ближайших международных кинорынков.

Напомним, что Гарет Эдвардс попал в поле зрения крупных студий после выхода в прокат независимого фантастического фильма «Монстры». После успеха «Годзиллы» его пригласила студия Lucasfilm для съемок первого спин-оффа «Звездных войн». Фильм был очень успешен в прокате, однако в создании части его сцен принимал участие другой известный голливудский режиссер — Тони Гилрой. С 2016 года у Эдвардса не было крупных режиссерских проектов.