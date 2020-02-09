Февраль 9th, 2020

Разумков считает, что выборы в ОРДЛО можно провести по действующему законодательству

Действующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с минских договоренностей. Об этом заявил глава Верховной Рады, Дмитрий Разумков

По его словам, в Минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано только то, что выборы должны состояться по украинскому законодательству

«Выборы должны состояться по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон «, — отметил Разумков.