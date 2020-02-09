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Полицейские ликвидировали стрелка из Таиланда, убившего 25 человек

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Полицейским удалось ликвидировать стрелка из Таиланда. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны, злоумышленник 17 часов скрывался в здании торгового центра.

Оно было окружено полицейскими и взято штурмом. Преступник был убит.

Thai Rath со ссылкой на Минздрав уточняет, что жертвами стрелка стали 25 человек. Еще 63 получили ранения.

Ранее сообщалось о 22 погибших.

Напомним, сначала военнослужащий убил трех человек на территории воинской части в городе Накхонратчасима, в том числе своего командира. После этого он отправился на машине в центр города и по дороге расстреливал прохожих. Он также взял заложников в торговом центре.

Category: Мир, Новости ﻿
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