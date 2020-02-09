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Первый электромобиль Lexus дебютирует уже в ноябре



На автосалоне в Гуанчжоу компания Lexus представит свой первый серийный автомобиль с электрической силовой установкой. Модель ориентирована на покупателей из Китая и Европы. Премьера состоится 22 ноября.

Никаких подробностей о новинке в Lexus предпочли не сообщать. На единственном изображении можно увидеть лишь часть кузова с шильдиком Electric. По предварительной информации, электрокар получит название UX-EV и будет построен на базе кроссовера UX. Без подзарядки Lexus на батарейках сможет проезжать 400-500 км.

Ранее на автосалоне в Токио японский автопроизводитель продемонстрировал футуристичный концептуальный беспилотник LF-30 Electrified с электрической установкой и похожим запасом хода. В движение его приводят четыре мотор-колеса суммарной мощностью 544 л.с., однако на серийном автомобиле такое решение вряд ли будет применено.

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В течение следующих пяти лет Lexus намерен выпустить пять электрических моделей в различных сегментах. Кроме того, компания оценивает перспективы новых венчурных проектов и рассматривает, например, возможность производства фирменных самолетов.

Category: Мир, Новости ﻿
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