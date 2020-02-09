 
 
Февраль 9th, 2020

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Представляем Вам фотографии самых ярких звезд 20-го столетия. Фотографом был всем известный Генри Доуман. Он хотел не просто сделать фото звезды, он пытался понять этих людей, представить их в обычной жизни, без света софитов и взглядов толпы, окружающих их ежечасно. Играя со светом и тенями, он творил магию.

Бриджит Бардо на съемках “Vie Privée,” Сполето, Италия, 1962.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Элвис Пресли возвращается в Грейсленд, 1960.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Мэрилин Монро на Dimes Fashion Show, в отеле Waldorf Astoria, 1958.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Роберт Редфорд дома, Нью-Йорк, 1963.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Элизабет Тейлор смотрит бой Ингемара Йоханссона и Флойда Паттерсона, Нью-Йорк, 1960.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Энди Уорхол на его выставке “Американский Супермаркет”, 1964.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Джейн Фонда, балетный класс, Нью-Йорк, 1963.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Деннис Хоппер и Питер Фонда, Нью-Йорк, 1969.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Маршалл Маклюэн, Торонто, Канада, 1974.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Bee Gees, Нью-Йорк, 1967.

От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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