От Элвиса до Мэрилин: необычные портреты звезд

Представляем Вам фотографии самых ярких звезд 20-го столетия. Фотографом был всем известный Генри Доуман. Он хотел не просто сделать фото звезды, он пытался понять этих людей, представить их в обычной жизни, без света софитов и взглядов толпы, окружающих их ежечасно. Играя со светом и тенями, он творил магию.
Бриджит Бардо на съемках “Vie Privée,” Сполето, Италия, 1962.
Элвис Пресли возвращается в Грейсленд, 1960.
Мэрилин Монро на Dimes Fashion Show, в отеле Waldorf Astoria, 1958.
Роберт Редфорд дома, Нью-Йорк, 1963.
Элизабет Тейлор смотрит бой Ингемара Йоханссона и Флойда Паттерсона, Нью-Йорк, 1960.
Энди Уорхол на его выставке “Американский Супермаркет”, 1964.
Джейн Фонда, балетный класс, Нью-Йорк, 1963.
Деннис Хоппер и Питер Фонда, Нью-Йорк, 1969.
Маршалл Маклюэн, Торонто, Канада, 1974.
Bee Gees, Нью-Йорк, 1967.
Представляем Вам фотографии самых ярких звезд 20-го столетия. Фотографом был всем известный Генри Доуман. Он хотел не просто сделать фото звезды, он пытался понять этих людей, представить их в обычной жизни, без света софитов и взглядов толпы, окружающих их ежечасно. Играя со светом и тенями, он творил магию.
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