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Нидерланды дадут гражданам $4400 на покупку новых электромобилей



В Нидерландах каждый гражданин, пожелавший купить новый электромобиль после 1 июля 2020 года, сможет получить 4000 евро (4425 долларов) на его приобретение.

Так, гражданин хочет купить подержанный электрокар, то может получить от государства 2000 евро (2211 долларов).

Однако субсидия в размере 4000 евро будет применяться только на покупку автомобилей стоимостью до 45 000 евро (49 744 долларов). Таким образом политика государства направлена на то, чтобы вывести с рынка автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Чтобы получить право на субсидию, автомобиль должен соответствовать государственным стандартам и быть купленным у специализированного дилера. Граждане не смогут получить деньги на приобретение автомобиля по объявлению в журнале. Это должно предотвратить мошенничество.

Более того, правительство Нидерландов также рассматривает возможность предоставления дополнительных нефинансовых стимулов для покупателей электромобилей, например, дать гарантии на обновления программного обеспечения и работоспособность аккумуляторов.

Полная информация о схеме субсидий будет объявлена ​​в ближайшие недели.

Category: Мир, Новости ﻿
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