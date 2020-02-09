Февраль 9th, 2020

Нидерланды дадут гражданам $4400 на покупку новых электромобилей





В Нидерландах каждый гражданин, пожелавший купить новый электромобиль после 1 июля 2020 года, сможет получить 4000 евро (4425 долларов) на его приобретение.



Так, гражданин хочет купить подержанный электрокар, то может получить от государства 2000 евро (2211 долларов).



Однако субсидия в размере 4000 евро будет применяться только на покупку автомобилей стоимостью до 45 000 евро (49 744 долларов). Таким образом политика государства направлена на то, чтобы вывести с рынка автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.



Чтобы получить право на субсидию, автомобиль должен соответствовать государственным стандартам и быть купленным у специализированного дилера. Граждане не смогут получить деньги на приобретение автомобиля по объявлению в журнале. Это должно предотвратить мошенничество.



Более того, правительство Нидерландов также рассматривает возможность предоставления дополнительных нефинансовых стимулов для покупателей электромобилей, например, дать гарантии на обновления программного обеспечения и работоспособность аккумуляторов.



Полная информация о схеме субсидий будет объявлена ​​в ближайшие недели.