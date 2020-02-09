Февраль 9th, 2020 Необычная история засекреченной базы Третьего Рейха в Арктике, которая сдалась после войны К августу 1941 года союзники захватили множество немецких метеостанций в Гренландии и на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Эти станции были критически важны, потому что воздух над Шпицбергеном мог многое рассказать о том, что происходит над Северной Атлантикой и континентальной Европой. Шпицберген был особенно важным местом, так как он позволял немцам отслеживать погодные условия на маршрутах конвоев союзников, которые направлялись на север России. Архипелаг Шпицберген лежит в Северном Ледовитом океане примерно в тысяче километров от Северного полюса. Эта скованная льдом пустошь использовалась как стоянка для китобойных суден в 17 и 18 веках, затем началась добыча угля и на островах поселились нескольких постоянных общин. Когда Норвегия попала под немецкую оккупацию в 1940 году, нацисты взяли под контроль нефтяные месторождения и метеорологические станции на Шпицбергене. В то время Советский Союз еще не вступал в войну. Но все изменилось после того, как Германия вторглась в СССР в июне 1941 года. Великобритания и Канада сразу же отправили военных на Шпицберген для уничтожения немецких объектов и метеостанций. 1. Примерное местоположение метеостанции «операции Хаудеген».

Нацисты многократно пытались установить метеостанции на Шпицбергене. В октябре 1941 года на Шпицбергене немцам все-таки удалось создать станцию, но через месяц британские корабли ликвидировали ее. Вторая станция была открыта на Нью-Олесунне в 1941 году и эксплуатировалась целый год, пока не была эвакуирована.

В сентябре 1944 года немцы основали свою последнюю метеостанцию под кодовым названием «Операция Хаудеген» на Нордостланде, одном из самых отдаленных и северных островов Шпицбергена. Подводная лодка и судно снабжения перевезли на остров десять человек вместе с оборудованием, оружием, боеприпасами и припасами и поспешно отступили в Норвегию, чтобы их не смогли обнаружить военные корабли союзников. Немцы установили метеостанцию ​​ и возвели два неприметных строения, замаски ровав их белыми сетками.



Операция «Хаудеген» началась в декабре 1944 года. Пять раз в день станция передавала зашифрованные прогнозы погоды немецкому военно-морскому командованию в Тромсё. Кроме того, раз в неделю они отправляли заполненный водородом метеозонд на 8000 метров, чтобы получить данные из верхних слоев атмосферы.

Конечно, жизнь в Арктике была суровой. Температура опускалась значительно ниже нуля, бывали снежные бури, а солнце на полгода пропадало за горизонтом. Еще одной угрозой были белые медведи – без винтовки никто не выходил из дома.



2. «Операция Хаудеген» в работе.

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11. Немцы развлекаются музицированием.

12. Лечение больного зуба на станции «Операция Хаудеген».

Сотрудники станции проходили школу выживания – они учились кататься на лыжах, лазать по скалам, строить иглу, готовить еду на снегу, перевязывать огнестрельные раны и даже ампутировать обмороженные конечности. Свободное от работы время немцы тратили на изучение острова, а также изучение географии, философии и математики под руководством начальника экспедиции доктора Вильгельма Деге. Сотрудники метеостанции построили сауну и наслаждались деликатесами, такими как мясо северного оленя, о которых большинство немцев в то время могли только мечтать.

Радист Зигфрид Чапка, которому на то время было 18 лет, говорил в интервью немецкому журналу Der Spiegel в 2010 году: «Это было незабываемое время – мы имели все, кроме пива».



13. Геолог Вильгельм Деге, начальник «Операции Хаудеген».

8 мая 1945 года сотрудники метеостанции получили сообщение от командования в Тромсё о том, что Германия капитулировала и война закончилась. Им приказали утилизировать взрывчатку, уничтожить секретные документы и отправлять метеоданные в незашифрованном виде. Затем наступило полное радиомолчание. Метеостанция безрезультатно пытались связаться с базой. Они начали передавать свои координаты на волнах союзников, но их никто не замечал. У немцев был запас пищи на два года, но застревать во льдах на такой долгий период никто не хотел. К тому же, они беспокоились о судьбах своих родных в Германии. В отчаянии немцы передали по союзным каналам сигнал бедствия.



14. Метеостанция, в которой 10 немецких сотрудников прожили 4 месяца после капитуляции Германии.

К концу августа был получен ответ – норвежские власти заверили нацистов, что корабль отправится в Шпицберген в начале сентября. Радости немцев не было предела, когда ночью 3 и 4 сентября во фьорд возле метеостанции прибыло судно охотников на тюленей, которых Норвегия зафрахтовала для эвакуации забытых немцев.

После прибытия корабля состоялся торжественный ужин. Затем начальник станции официально сдался, передав свой служебный пистолет норвежскому капитану. Это случилось через четыре месяца после окончания войны.

Немцев отвезли в Тромсё, где они три месяца провели в тюрьме как военнопленные. В декабре 1945 года они вернулись домой – некоторые оказались в ГДР, другие в ФРГ. Сотрудники метеостанции в дальнейшем пытались собрать команду вместе, но по понятным причинам это было невозможно. Лишь через 60 лет после инцидента двое сотрудников, которые остались живы, предприняли поездку на остров.

15. В 2004 году Зигфрид Чапка (справа) возвращается вместе со своим коллегой на заброшенную метеостанцию ​​ на северо-востоке Шпицбергена. Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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