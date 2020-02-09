Февраль 9th, 2020

Молоко можно использовать вместо снотворного — врачи объяснили как

Молоко можно использовать вместо снотворного , однако ен любое. Зато это не только совершенно безвредно, но и полезно. Неврологи из Южной Кореи узнали, какое именно молоко имеет снотворный эффект.

Ученые из исследовательского института неврологии Южной Кореи провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. Целью исследования было выяснить: действительно ли молоко имеет снотворный эффект, и чем это обусловлено.

Лабораторные мыши были разделены на группы. Одна группа животных получала каждый вечер молоко утреннего сбора, другая групп – молоко вечернего сбора, и третья группа – Диазепам (снотворное и седативное средство).

Мыши, которые принимали молоко утреннего сбора, оставались бодрыми всю ночь. Следовательно, утреннее молоко не имеет седативного эффекта.

Мыши, которые принимали молоко вечернего сбора, были значительно менее активны, или спали. Как известно, мыши — ночные животные, обычно бодрствуют ночью. Действие вечернего молока в этом эксперименте было сопоставимо с действием Диазепама.

Такую разницу в группах неврологи объясняют тем, что в молоке вечернего сбора в большом количестве присутствуют мелатонин и триптофан. Эти вещества вырабатываются у всех млекопитающих в ночное время, и обеспечивают здоровый сон и процессы регенерации. В молоке вечернего сбора эти вещества появляются именно потому, что они вырабатываются в организме коровы.

Таким образом, из исследования можно сделать два вывода:

1. Молоко, собранное даже от одной и той же коровы, в разное время суток будет иметь разные биологические свойства.

2. Если вы хотите вылечить бессонницу молоком, то важно выбирать молоко вечернего сбора.