Февраль 9th, 2020

Ммеган Маркл взяла паузу, и воздержится от появления на публике — инсайдеры

Принц Гарри и Меган Маркл поселились в роскошном особняке в Канаде. И, кажется, герцогиня Сассекская пока не намерена возвращаться к публичной жизни.

Как сообщают инсайдеры издания People, Меган Маркл взяла паузу и наслаждается воспитанием 9-месячного Арчи. Герцогиня Сассекская отказывается осуществлять публичные выходы и предпочитает уютные вечера в семейном кругу. А вот принц Гарри к весне 2020 еще будет выполнять свои королевские обязанности, поэтому уже принял участие в нескольких событиях без жены. По словам источников из близкого окружения супругов, Меган Маркл появится на публике только тогда, когда утихнет шум относительно решения супругов сложить королевские полномочия.

«Вернувшись в Канаду, она стала гораздо спокойнее, и это огромное изменение. Она решила оставаться в тени, пока шум не утихнет», — рассказал инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл поселились в канадском Ванкувере. На острове супруги арендовали роскошный особняк, стоимостью 14000000 долларов. Герцогиня Сассекском возобновила занятия йогой и активно гуляет с сыном Арчи в парке.

«Арчи — приоритет в жизни Меган. Она заботится о нем и ставит семью на первое место. Арчи самом деле счастливый ребенок, он любит много смеяться. Они пытаются жить своей жизнью, как обычные родители», — отметил инсайдер.

Кроме этого, Меган Маркл готовится вернуться на телевидение: она заключила договор со студией Disney, поэтому будет озвучивать героев мультфильмов. Также герцогиня появится в популярном телешоу I Do, Redo.

В то же время инсайдеры рассказывают, что принц Гарри продолжает работать. На днях герцог Сассекский стал приглашенным гостем на светском мероприятии в Майами. Получил он за это деньги — неизвестно, однако очевидцы утверждают, что Гарри попросил воздержаться от фото с ним и вел беседы без камер.