Февраль 9th, 2020

Линдси Лохан намекнула на свой новый роман

Давно не было новостей о 33-летней Линдси Лохан, и вот американская актриса решила напомнить о себе в прессе. Внимание СМИ привлек ее недавний пост в инстаграме, где Лохан опубликовала фотографию с друзьями, а одного из них назвала в подписи к фото своим новым бойфрендом.

Прекрасная ночь с моей сестрой и моим парнем Бадером. Такая волшебная ночь!

— прокомментировала фото актриса и певица.

Линдси Лохан с сестрой Алианой, Бадером Шаммасом и друзьями

На снимке, сделанном во время музыкального фестиваля в Дубае, рядом с Линдси стоит ее сестра Алиана. Правда, вскоре Линдси отредактировала запись, убрав из текста информацию о личной жизни. Однако фолловеры звезды выяснили, что мужчина в черной куртке на фото — это Бадер Шаммас, чья страница в соцсети защищена настройками приватности. Линдси подписана на нее.

Незадолго до упоминания о новом возлюбленном Линдси почистила свой инстаграм, удалив несколько постов. Месяц назад Лохан объявила, что работает над песнями для нового альбома, который увидит свет уже совсем скоро.

Линдси Лохан