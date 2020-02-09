 
 
Февраль 9th, 2020

Линдси Лохан намекнула на свой новый роман

Давно не было новостей о 33-летней Линдси Лохан, и вот американская актриса решила напомнить о себе в прессе. Внимание СМИ привлек ее недавний пост в инстаграме, где Лохан опубликовала фотографию с друзьями, а одного из них назвала в подписи к фото своим новым бойфрендом.

Прекрасная ночь с моей сестрой и моим парнем Бадером. Такая волшебная ночь!

— прокомментировала фото актриса и певица.

 

Линдси Лохан с друзьями

Линдси Лохан с сестрой Алианой, Бадером Шаммасом и друзьями

На снимке, сделанном во время музыкального фестиваля в Дубае, рядом с Линдси стоит ее сестра Алиана. Правда, вскоре Линдси отредактировала запись, убрав из текста информацию о личной жизни. Однако фолловеры звезды выяснили, что мужчина в черной куртке на фото — это Бадер Шаммас, чья страница в соцсети защищена настройками приватности. Линдси подписана на нее.

Незадолго до упоминания о новом возлюбленном Линдси почистила свой инстаграм, удалив несколько постов. Месяц назад Лохан объявила, что работает над песнями для нового альбома, который увидит свет уже совсем скоро.

 

Линдси Лохан

Линдси Лохан

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>