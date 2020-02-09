 
 
Февраль 9th, 2020

Краса и мощь США: авианосцы

Авианосцы являются краеугольным камнем военно-морского потенциала Америки. Они в состоянии проецировать военное присутствие Соединенных Штатов и их военно-воздушных сил в любой точке мира без необходимости зависеть от местных баз. Эти корабли по-настоящему огромны, имея в длину более 300 метров — в три раза больше длины футбольного поля — военные корабли класса Нимиц, являются крупнейшими авианосцами.

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Авианосец класса Нимиц Карл Винсон (CVN-70) отправляется в Сан — Франциско.

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Авианосец Nimitz проводит воздушную демонстрацию.

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Самолет A-18C Hornet F на катапульте на борту авианосца Гарри Трумен.

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Авианосец Карл Винсон (CVN-70) проходит Ормузский пролив.

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Моряки на палубе корабля США Джордж Вашингтон (CVN-73).

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Моряки на палубе авианосца класса Нимиц Рональд Рейган (CVN-76) при входе на базу ВМФ США Коронадо.

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Авианосец USS Джордж Буш идет полным ходом.

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Авианосец Джеральд Форд сплавляется в первый раз.

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Голубые ангелы летают над авианосцем USS Джордж Буш в Атлантическом океане.

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Авианосец John C. Stennis проводит учения.

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Моряки на палубе авианосца класса Нимиц (CVN-68) входит в Перл-Харбор.

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Авианосец Карл Винсон находится в Персидском заливе.

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Моряки наблюдают, как авианосец John C. Stennis отплывает вместе с авианосцем Рональд Рейган.

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Авианосец Джордж Вашингтон (CVN-73).

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Авианосец Рональд Рейган перевозит автомобили моряков.

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Авианосец Карл Винсон (CVN-70) отправляется из Сан-Франциско.

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Авианосец Гарри Трумен (CVN-75) во время ходовых испытаний.

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F / A-18 Шершни демонстрируют полет над авианосцем John C. Stennis (CVN-74).

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Авианосец Карл Винсон (CVN-70) проходит через Ормузский пролив.

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Авианосец со своей ударной группой в Атлантическом океане.

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Авианосец John C. Stennis (CVN-74) возвращается к Joint Base Pearl Harbor-Hickam.

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Авианосец Авраам Линкольн и Джон Стеннис в Аравийском море.

Category: Новости, США ﻿
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