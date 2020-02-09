Краса и мощь США: авианосцы

Авианосцы являются краеугольным камнем военно-морского потенциала Америки. Они в состоянии проецировать военное присутствие Соединенных Штатов и их военно-воздушных сил в любой точке мира без необходимости зависеть от местных баз. Эти корабли по-настоящему огромны, имея в длину более 300 метров — в три раза больше длины футбольного поля — военные корабли класса Нимиц, являются крупнейшими авианосцами.
Авианосец класса Нимиц Карл Винсон (CVN-70) отправляется в Сан — Франциско.
Авианосец Nimitz проводит воздушную демонстрацию.
Самолет A-18C Hornet F на катапульте на борту авианосца Гарри Трумен.
Авианосец Карл Винсон (CVN-70) проходит Ормузский пролив.
Моряки на палубе корабля США Джордж Вашингтон (CVN-73).
Моряки на палубе авианосца класса Нимиц Рональд Рейган (CVN-76) при входе на базу ВМФ США Коронадо.
Авианосец USS Джордж Буш идет полным ходом.
Авианосец Джеральд Форд сплавляется в первый раз.
Голубые ангелы летают над авианосцем USS Джордж Буш в Атлантическом океане.
Авианосец John C. Stennis проводит учения.
Моряки на палубе авианосца класса Нимиц (CVN-68) входит в Перл-Харбор.
Авианосец Карл Винсон находится в Персидском заливе.
Моряки наблюдают, как авианосец John C. Stennis отплывает вместе с авианосцем Рональд Рейган.
Авианосец Джордж Вашингтон (CVN-73).
Авианосец Рональд Рейган перевозит автомобили моряков.
Авианосец Карл Винсон (CVN-70) отправляется из Сан-Франциско.
Авианосец Гарри Трумен (CVN-75) во время ходовых испытаний.
F / A-18 Шершни демонстрируют полет над авианосцем John C. Stennis (CVN-74).
Авианосец Карл Винсон (CVN-70) проходит через Ормузский пролив.
Авианосец со своей ударной группой в Атлантическом океане.
Авианосец John C. Stennis (CVN-74) возвращается к Joint Base Pearl Harbor-Hickam.
Авианосец Авраам Линкольн и Джон Стеннис в Аравийском море.
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