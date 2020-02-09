Февраль 9th, 2020

Космический зонд обнаружил сходство атмосфер Земли и Марса

Космический аппарат MAVEN обнаружил два типа структур в ионосфере Марса — «слои» и «разломы», которые встречаются также в ионосфере Земли, где они создают препятствия для локальных и удаленных радиосигналов. «Слои» — это области накопления электрически заряженной плазмы. Формируются они внезапно и сохраняются в течение нескольких часов, отражая радиосигналы, словно зеркало свет. «Слои» о которых ученые знают уже на протяжении 80 лет, находятся на неудобной для изучения высоте 100 км, где из-за разреженности воздуха самолеты уже не летают, но его плотность очень высокая для спутников.

Ученые пытаются исследовать эти слои с помощью особых ракет, которые способны находиться в ионосфере в течение нескольких десятков минут, но этого недостаточно. К счастью, у Марса более тонкая атмосфера, позволяющая MAVEN находиться на невысокой орбите и наблюдать «слои» в ионосфере. Так космический аппарат обнаружил всплески плазмы в определенных точках марсианской ионосферы. Подобные всплески наблюдаются и на Земле. «Слои на Земле могут быть обнаружены кем угодно, если у него есть радио, но объяснить их мы пока не можем, — говорит главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде Глин Коллинсон. — Кто бы мог подумать, что одна из лучших способов понять их — выслать спутник с 482 миллионов километров к Марсу? ».

Другое явление, «разломы», происходят в областях, где плазмы меньше. MAVEN стал первым аппаратом, который выявил такие разломы на Марсе. Сделанное открытие опровергает более ранние модели, которые утверждают, что «разломы» не могут существовать в атмосфере Красной планеты