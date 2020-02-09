Февраль 9th, 2020

Компании Google и Tesla опубликовали свой основной тест для приема на работу

Компании Google и Tesla опубликовали свой основной тест для приема на работу в журнале NewsWeek. Как оказалось тесты немного шуточные, но без их прохождения в компаниях на ответственную должность сотрудников не возьмут. Итак.

Загадка о проблеме выбора. /Фото: tyt.by Эту задачку можно услышать в стенах цифрового гиганта Apple. Условие звучит так: «Шелдон Купер (персонаж популярного сериала) прошел игровой квест до последнего рубежа. Теперь перед ним — две двери, одна из которых приведет к сокровищу, а вторая — в смертельно опасный лабиринт. У каждой двери стоит стражник, оба они знают, какая из них ведет к сокровищу. Вот только лишь один из них скажет правду. Шелдон не знает, кто из них врун, а кто нет. Прежде чем сделать выбор, можно поставить всего один вопрос и только одному стражнику. Вопрос: Что нужно спросить Шелдону у стражника, чтобы найти путь к сокровищу?» Ответ: Можно спросить любого, сформулировав вопрос так: «Какая дверь, по мнению другого стражника, правильная?». Если он спросит у «правдоруба», то узнает, какая дверь ведет к лабиринту, ведь врущий стражник всегда врет. Если же он спросит у лжеца, то снова узнает, какая дверь ведет к лабиринту, ведь тот соврет о двери, на которую укажет правдивый стражник.

2. Инопланетяне и шапки



Противостояние инопланетному завоеванию. /Фото: fishki.net Еще одна загадка для соискателей вакансий в Apple. Звучит она так: «Землю захватили инопланетяне. Они хотят уничтожить всю планету, но решили дать человечеству один шанс. Они выбрали десять самых умных людей и поместили их в абсолютно темную комнату, выстроив в ряд. На каждого надели по шляпе, шляпы всего двух цветов — белые и черные. После того, как все шляпы оказываются на головах, свет включается. Инопланетянин спрашивает последнего человека в ряду о цвете его шляпы. Ни о чем, кроме цвета шляпы, спрашивать нельзя, как и промолчать. Если он отвечает верно, остается в живых, ошибается — погибает. Цвет шляпа посмотреть нельзя, но можно договориться об определенном принципе, по которому могут ответить все. Расположение шляп — случайное, но вам видны все шляпы впереди. Вопрос: Что нужно отвечать, чтобы выжило как можно больше людей?» Ответ: Первый отвечающий считает количество черных шляп перед собой, если их нечетное число, он называет «черный», если четное — «белый». Следующий, видя шляпы перед собой, может таким образом вычислить, какого цвета головной убор у него на голове (к примеру, если черных все еще нечетное количество, то очевидно, что на нем — белая), и так далее. Таким методом сохраняется 9 из 10 человек.

3. Задание с мотоциклами



Полсотни мотоциклов и бесконечная дорога впереди. /Фото: motorpage.ru Эта задачка является частым гостем собеседований в компании Adobe: «У вас есть пятьдесят мотоциклов полным баком, бензина в котором хватает на 100 км езды. Вопрос: Как далеко вы сможете уехать с помощью этих пятидесяти мотоциклов (учитывая, что изначально они находятся в условно одной точке)? Ответ: Сначала необходимо перевезти все мотоциклы на пятьдесят километров. Затем, топливо из половины мотоциклов перевивается во вторую половину. В результате мы имеем 25 мотоциклов с полным баком. Повторяйте процедуру каждый пятьдесят километров. Таким образом, можно проехать 350 км.

4. Задача о двух ведрах



Когда нужна золотая середина, а под рукой ведра разного размера. /Фото: teletype.in При отборе будущих сотрудников в корпорацию Microsoft используют следующую задачу: «У вас есть бесконечный запас воды и два ведра объемом 5 литров и 3 литра соответственно. Вопрос: Как с их помощью отмерить четыре литра?» Ответ: Вначале наполните пятилитровое ведро и вылейте часть воды в трехлитровое. Теперь в большом ведре осталось два литра. Опустошите маленькое ведро и перелейте туда воду из большого. Снова заполните большое ведро и перелейте из него воду в меньшее. Так как в нем уже есть 2 литра, то после переливания в большом останется 4 литра.

5. Загадка о двух горящих веревках



Как с помощью веревок посчитать время. /Фото: mixstuff.ru Необычная задачка из стен офисов Microsoft: «У вас есть два отрезка веревки. Длина каждого из них такова, что при поджигании любого из них с одного конца он будет гореть ровно шестьдесят минут. Вопрос: Имея только коробок спичек, как отмерить с помощью двух отрезков такой веревки 45 минут при условии, что рвать веревки нельзя?» Ответ: Одна из веревок поджигается с двух концов, одновременно с ней поджигается вторая, но уже с одного конца. Когда первый отрезок догорит, пройдет 30 минут, от первого также останется 30-минутный отрезок. Затем поджигаем оставшуюся веревку с двух концов, и она горит еще 15 минут.

6. Задача о восьми шариках











Один размер не значит один вес. /Фото: zagadky.com Неудивительно, что в таком информационном гиганте как Google, который способен генерировать любую информацию, есть загадки для собеседований. Условие звучит так: «У вас имеется 8 шариков одинакового вида и размера. Вопрос: Как найти более тяжелый шарик при условии, что использовать весы можно всего дважды?» Ответ: Отберите шесть шариков, разделите их на группы по три шарика и поместите на весы. Те, что с более тяжелым шариком, перетянут чашу. Выберите из этой группы два любых шарика и снова взвесьте. Если тяжелый шарик среди них, вы это увидите, если они весят одинаково — тяжелым является третий шар группы. Если же более тяжелого шарика в группах по 3 шарика не оказалось, он — среди 2 оставшихся.

7. Лайфхак для собеседования от Илона Маска



Загадка-фаворит Илона Маска. /Фото: mk.ru Оказывается, у Илона Маска есть собственная любимая загадка на случай собеседования. Условия ее таковы: «Представьте, что вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите одну милю на юг, одну на запад и одну на север и оказываетесь в той же точке, откуда начали движение. Вопрос: Где вы находитесь?» Ответ: Их два. Первый способны дать большинство инженеров — это Северный полюс. Если с Северного полюса пройти одну милю на юг, потом повернуть на запад и пройти еще одну милю, а затем сменить направление на северное, то через одну милю вы снова окажетесь на Северном полюсе, замкнув своим движением треугольник. Второй верный ответ на загадку — вблизи Южного полюса, на одну милю севернее параллели, длина которой равна одной миле.

8. Задача-бонус



Великий учёный и сегодня поощряет активную мозговую деятельность. /Фото: facebook.com А эту задачу мы предлагаем вас решить самостоятельно. Она интересна одной своей историей: ее предполагаемыми авторами называют не то Альберта Эйнштейна, не то Льюиса Кэрролла. «На улице стоят пять домов. Англичанин живет в красном доме. У испанца есть собака. В зеленом доме пьют кофе. Датчанин пьет чай. Зеленый дом стоит сразу справа от белого дома. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток. В желтом доме курят Kool. В центральном доме пьют молоко. Норвежец живет в первом доме. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису. В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool. Тот, кто курит Lucky Strike, пьет апельсиновый сок. Японец курит Parliament. Норвежец живет рядом с синим домом. Каждый из домов окрашен в свой цвет, в каждом доме живет представитель определенной национальности, у каждого — свой питомец, своя любимая марка сигарет и напиток. Вопрос: Кто пьет воду? Кто держит зебру?»