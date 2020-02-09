Февраль 9th, 2020

Китайцы дали официальное название смертельному коронавирусу

Китайские власти присвоили новому коронавируса название NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), что означает — пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Об этом 9 февраля сообщил государственный комитет по здравоохранению КНР. В сообщении сказано, что было принято решение присвоить новому заболеванию временное название.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название» пневмония, вызываемая новым типом коронавируса «. Название на английском языке — Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — говорится в сообщении комитета.

От смертоносного коронавируса из Китая состоянию на 9 февраля умерли 813 больных. Инфекцию подхватили более 37 000 человек. Число жертв превысило уровень пандемии SARS.