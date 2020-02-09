Февраль 9th, 2020

Как выглядят ванные и гардеробные звезд богатых шоу-бизнеса

Когда дело доходит до дизайна интерьера, звезды не жалеют ни денег, ни времени. А во времена, когда всякая приватность мягко перестает существовать, мы даже можем полюбоваться результатами их дизайнерских усилий своими глазами. Многие звезды открыли свои шикарные апартаменты и особняки для папарацци, которые радостно запечатлели увиденное. А посмотреть тут действительно есть на что! В сегодняшнем обзоре — ванные и гардеробные одних из самых обсуждаемых и известных людей шоу-бизнеса: семьи Кардашьян, Кристины Агилеры, Брук Шилдс и многих других.

Кортни Кардашьян



Если ты, как Кортни, вырос в огромной семье, ты наверное надолго запомнишь те битвы и очереди в ванную комнату. У бедной Кортни явно осталась детская травма, так как в своем новом особняке разбогатевшая девочка разместила аж 9 ванных комнат! Надеюсь, что теперь она счастлива.









Ким и Канье Уэст



Не будем уходить далеко от звездной семейки Кардашьян и обратим свои взоры на Ким, которая совсем недавно купила с мужем огромный особняк во французском стиле. В доме сразу оформили две отдельные ванные комнаты для мужа и жены (видимо и для Ким детство в многодетной семье не прошло незамеченным) и парочку для гостей. Но нас, конечно же, больше интересует комната Ким. Тут хоть галопом, хоть вприпрыжку…комната размером с классический зал в наших хрущовках просто ожившая мечта маленькой девочки.







Не хуже обстоят дела и с гардеробом Ким. Вот кстати и он собственной персоной:





Кристина Агилера



Шикарные апартаменты Агилеры придают новое значение слову «роскошь». Ее восточно-викторианская ванная комната с огромным телевизором в золотой раме прошлых столетий, восточными фонариками и мраморными статуями — это творение на грани китча и восторга. И даже черные лебеди и камин смотрятся в таком окружении очень органично.







Не менее поражает и гардеробная в стиле барби или 12-летнего ребенка. О размерах коллекции обуви Кристины догадаться не трудно: не всякий держит приставную лестницу в своем шкафу.





Брук Шилдс



Минималистическая ванная со свежими цветами и ярким естественным освещением завоевала сердце автора. Тут нет хрустальных люстр, как в оживших мечтах семьи Кардашьян, нет работ известных скульпторов и настоящего камина как у Агилеры, но как же тут все-таки уютно и хорошо!





Ральф Лорен



Это потрясающее окно от пола до потолка не только открывает вид на центр Нью-Йорка, но и дарит комнате очень много света и простора. Многочисленные зеркала и зеркальные поверхности делают комнату Ральфа Лорена практически ирреальной.





Кери Рассел



Мы просто в восторге от этого решения смешать модерн и винтаж в одной комнате. Слегка экстравагантную ванную комнату гордо украшает старинное кресло, которое наверное никогда и не подозревало, что однажды окажется не в огромной зале с высокими потолками, а в небольшой ванной Кери Рассел.





Мег Райан



Очень гламурная и тоже очень светлая ванная комната находится в пляжном домике Мег Райан недалеко от океана.





Кэмерон Диаз



И эта золотая, потрясающей красоты ванная комната предназначена у Кэмерон лишь для гостей. Ах, и хорошо же наверное в ее апартаментах в Нью-Йорке.





Оливия Палермо



Я бы в такой комнате осталась жить…а это — всего лишь шкаф Оливии Палермо.





Джессика Альба



Джессика Альба очень любит обувь, доказано. Почти весь ее гардероб занимает шикарный деревянный дисплей для туфелек и шляп.



