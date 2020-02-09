Как оставаться при власти «вечно» — социологи объяснили феномен «олигархов» и «диктатур»





Авторы исследования решили экспериментально выяснить, связь роста неравенства и стремления общества к сильному и даже авторитарному лидеру.

Результат масштабного исследования 28 стран на 5 континентах - «делай богатых богаче, а остальных беднее» - эффективнейший способ для сильного лидера, не отягощенного этикой и законом, прийти к власти или оставаться при ней сколько хочешь.

Рост неравенства стимулирует в обществе рост ощущения аномии.

В результате, обществу кажется, что страна сползает в пропасть, и что для восстановления порядка необходим сильный лидер, даже если этот лидер готов бросить вызов демократическим ценностям для достижения благой цели.

Исследование установило, что «формула желания обществом автократа» не зависит от культурных, социальных и исторических особенностей общества, — она для всех едина.

Также установлено, что автократу для наращивания уровня своей поддержки нужно придерживаться в своей стратегии лишь двух ключевых линий (это минимально необходимая и достаточная стратегия автократа).

• Плавно и неуклонно наращивать неравенство в обществе, укрепляя при этом веру в теорию заговора (мол, это все враги виноваты).

• Активно пропагандировать видимость исторической и культурной преемственности в стране (чем больше люди чувствуют, что прошлое и настоящее связаны, тем больше они поддерживают популистских лидеров, считая, что те защищают коллективную преемственность).