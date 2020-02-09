Февраль 9th, 2020

Как группа крови влияет на личную жизнь — медики дали ответ

Медики Принстонского университета дали ответ на важный вопрос — как группа крови человека влияет ан личну жизнь и как оказалось это влияние достаточно сильное сообщает Daily Mail.



Если узнать психологические особенности симпатичного вам человека, то завоевать его будет намного проще.

Ведь именно незнание психологических особенностей возлюбленного может разрушить даже крепкие отношения. По словам психологов, характер человека, можно определить по группе крови.



Первая группа

Не медлите с признанием в любви – сразу в бой. Отбросьте дипломатию и таинственность. Для таких людей важна страсть. Поэтому чем скорее и искреннее вы признаетесь в своих чувствах, тем больше шанс завоевать такую особу. Нужно организовать романтический ужин, полумрак и свечи.



Вторая группа

Таким людям важна духовная близость. Они достаточно ранимы и им, прежде всего, нужно ваше понимание и поддержка и разделение их интересов. Торопить события не стоит. Они сами должны понять, что лучшего варианта нет и Вы — его настоящее счастье. Главное не навязываться, надоедливые вопросы о совместной жизни могут только оттолкнуть.



Третья группа

Старайтесь слушать этого человека. Ему главное ваше понимание. Такие люди любят лесть, даже не прикрытую. Главное, не переусердствуйте с лестью. Парни с третей группой крови любят непосредственных и искренних девушек, пусть все выглядит естественно. Девушки любят долгие ухаживания.



Четвертая группа

Человек нуждается в признании. Он хочет, чтобы вы считали его гениальным. Нужно восторгаться его достижениями, иначе он зачахнет. Хотите выйти за него замуж – познакомитесь поближе с его родственниками и друзьями. Если они будут говорить о том, какая вы неповторимая, то к таким советам ваш избранник охотно прислушается. Вот только на следующий шаг мужчина должен решиться самостоятельно, не торопите его. Девушки с четвертой группой тоже любят, чтобы их хвалили и во всем поддерживали.