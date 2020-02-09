Февраль 9th, 2020

Хайди Клум взбудоражила Сеть откровенным видео

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум раз взбудоражила сеть. Манекенщица показала откровенное видео, на котором видно, как она обнажилась перед камерой.

Соответствующий ролик появился на официальной инстаграм странице Хайди Клум. Съемку вела сама модель, которая, держа свой смартфон, расстегнула платье и сняла его. Перед сторонниками Хайди появилась топлесс и в трусах, что выглядело очень эротично.

«Ой, я сделала это снова», — игриво подписала видео Хайди Клум.

Как известно, сексуальное видео знаменитая модель сделала сразу после благотворительной вечеринки amfAR, которая состоялась в Нью-Йорке 5 февраля. Перед десятками камер Хайди Клум красовалась в объемном платье, которое прекрасно подчеркнула ее женственность. Манекенщица стала звездой вечера, ведь она охотно позировала перед фотографами и общалась с коллегами. По словам очевидцев, Хайди сумела уделить внимание едва ли не каждому гостю благотворительной вечеринки amfAR.

Неудивительно, что уже на следующий день журналисты предположили, что Хайди Клум и ее муж Том Каулиц ждут пополнения в семье. Поэтому смелое видео с обнажением можно считать своеобразным опровержение слухов о беременности, ведь в ролике видно безупречную фигуру звезды.