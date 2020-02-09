Февраль 9th, 2020

ДЖонни Депп представил в суде доказательства того, что его избивала жена

Судебные заседания по делу между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом продолжаются. Джонни, который недавно признался в том, что Эмбер Херд его била,принес в суд много аудио и видео доказательств. На прошлой неделе было обнародовано аудио разговора, в которой Херд признается в побоях.

«Я била тебя … Не знаю, что произошло. Но ты в порядке … Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Если я бросала кастрюлями и сковородками, то это еще ничего не значит … Боже, я иногда так злюсь, что схожу с ума «, — пояснила Эмбер Герд в записи.

По словам адвоката Деппа, это аудиозизнання Эмбер свидетельствует о том, что она могла все это время притворяться жертвой домашнего насилия.

«Эти записи, содержащие признание Эмбер Герд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии», — заявил адвокат Деппа.

Через несколько дней Депп принес в суд 87 видеозаписей нападений на него Эмбер Херд. Депп обвиняет бывшую жену в том, что она нападала на него и била его руками и ногами.

Отметим, что Депп выдвинул обвинения против актрисы в мае 2019 года. Он требует 50 млн долларов компенсации от Херд за то, что она обвинила его в домашнем насилии.