Февраль 9th, 2020

Джессика Симпсон рассказала о наркомании и неудачных отношениях

Американская певица Джессика Симпсон, которая увидела мистический знак после смерти Коби Брайанта, откровенно рассказала об алкогольной зависимости, неудачных отношениях, родах и пластике. 39-летняя артистка выпустила мемуары под названием «Открытая книга», в которых изложила историю своей жизни.

Презентация автобиографии Джессики Симпсон состоялась в начале февраля в Нью-Йорке. Поддержать звезду пришли ее супруг Эрик Джонсон и трое их детей: Максвелл, Эйс и Берди.

В своей книге Джессика откровенно рассказала о трудностях, которые возникали на ее жизненном пути, о сексуальных домогательствах, которым подвергалась в детстве, о борьбе с алкогольной зависимостью и так далее.

На страницах Симпсон также вспомнила о подтяжке живота, на которую пошла после вторых родов. Звезду огорчали наличие обвисшей кожи и лишний вес, она также стеснялась раздеваться перед мужем. Актриса поделилась, что ее лечащий врач отговаривал от операции, предупреждая о риске летального исхода, но хирург вмешательство одобрил. Однако результаты процедуры оставили артистку неудовлетворенной.

Напомним, что в 2019 году Джессика Симпсон в третий раз стала мамой. После родов певица похудела на 45 килограммов.