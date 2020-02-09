Билли Айлиш приписали роман с Джастином Бибером

Несмотря на то, что у Джастина Бибера (Justin Bieber) есть любимая супруга Хейли (Hailey Bieber), в СМИ распространяют новости о том, что на самом деле певец встречается с Билли Айлиш (Billie Eilish).

Впервые информация о том, что Билли давно влюблена в Джастина, появилась после ее интервью, в котором она рассказала, что с детства является фанаткой артиста.

После их первой встречи на фестивале, Бибер подписался на Айлиш в Инстагарме. После они записали совместный кавер на один из треков Билли. И фанаты теперь думают, что ребята скоро сойдутся.

Масла в огонь подливает и сама девушка, которая постоянно восхищается Джастином. Она отвечает на вопросы журналистов о нем и рассказывает, как его творчество повлияло на нее. Кроме того, Билли постоянно обнимает Бибера при встрече.

Конечно, их отношения лишь дружеские, но все же поклонники и СМИ надеются, что пара когда-то будет вместе, если еще не встречается.