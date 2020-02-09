 
 
Февраль 9th, 2020

Беркутовцы, убивавшие людей на Майдане вернулись в Украину чтобы «продолжить борьбу»




Бывшие «беркутовцы» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев. Вернулись, чтобы «развенчать мифы о Майдане и доехать что в стране в 2014 произошёл государственный переворот» (это цитата их заявления).

Портнов в экстазе. В ДБР свой человек. И это ни разу «не реванш», за который несут ответственность персонально Зеленский и те, кто привёл это недоразумение к власти.

Запомните, сволочи, так будет не всегда. И это время пройдёт. А после понесёте ответственность за оскорбление светлой памяти Героев Майдана, Героев Революции Достоинства, Небесной Сотни и более 13 тысяч павших в бою украинских военнослужащих.

Pavlo Nuss

Кстати, а вот те, майдановцы, которые голосовали за «хуженебудет» — уже готовятся к уголовным срокам за участие в Революции Достоинства?

Про зе-мразей, которые были типа-»майдановцы,» а теперь во властных кабинетах (Новосад и прочие), — говорить не буду. Там — «своим всё, остальным закон.» Хотя могут и кого-то из них закрыть. Просто показательно, «чтоб остальные сговорчивее были».

«ХужеНеБудет», да, ребят? «Зато не Порошенко», да?
Вы можете себе представить подобную новость при Порохе? Даже в теории — можете?

Аллан Левитов

Category: Новости, Украина ﻿
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