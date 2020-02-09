Февраль 9th, 2020

Анна Седокова призналась в беременности

Анна Седокова, которая недавно анонсировала сольный концерт в Киеве, заявила о беременности. Певица сделала неожиданное сообщение в Instagram.

Поклонники и папарацци часто подозревают селебритис в беременности или новых романах. Анна Седокова оказалась в числе тех звезд, у которых фанаты регулярно «выискивают» округлившийся живот.

Накануне артистка, которая работает и проживает в России, подтвердила свою беременность. В комментариях к публикации Седоковой в Instagram одна из пидписниць задала вопрос о том, не в положении певица, на что Анна ответила утвердительно.

«Опять беременна ли?», — спросила одна из фолловеров. «Да», — коротко ответила Седокова.

Был это шутка, или же звездная мама ждет пополнения в семье — некоторое время оставалось загадкой.

В следующем посте певица показала нового члена семьи. Она опубликовала видео со своим парнем, баскетболистом Янисом Тимми, и щенком, которого они забрали из американского питомника.