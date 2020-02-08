Февраль 8th, 2020 Знаменитый бразильский врач предложил странную диету и образ жизни, способствующие долголетию Знаменитый бразильский врач предложил странную диету и образ жизни, способствующие долголетию. И хотя на первый взгляд она кажется противоречивой, в ней все взаимосвязано. Доктор медицинских наук Пауло Убиратан (Paulo Ubiratan) работает главврачом больницы в Пуэрто Алегре в Бразилии. Ниже приведён фрагмент интервью, взятого у него местным телевидением — пишут местные СМИ.



1 Вопрос: Упражнения для сердечно-сосудистой системы продлевают жизнь, правда ли это?

Ответ: Сердце создано для выполнения определённого количества сокращений. Не растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечёт независимо

от способа использования сердечных сокращений. Это всё равно, что говорить, будто вы можете продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости.

Хотите жить дольше? Спите.



2. Следует ли прекратить потребление красного мяса и употреблять больше фруктов и растительной пищи?

Ответ: Нужно понять стратегию эффективности в питании. Что едят коровы? Траву. Что это такое? Растительная пища. Таким образом шмат говядины — это наиболее эффективный способ поместить растительную пищу в ваш организм. А если желаете есть злаковые? -Кушайте курицу.

Ответ: Ни в коей мере. Вино изготавливается из ягод. Бренди — это

дистиллированное вино, что означает, что из ягод удалена жидкость, благодаря чему вы

извлечёте из них большую пользу!

Пиво же производится из злаков, можете не ограничивайть его потребление чрезмерно.

4 : Каковы преимущества регулярных физических упражнений?

Ответ: Моя философия такова- если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Вы в полном порядке! 3 : Следует ли уменьшить потребление алкоголя?Ответ: Ни в коей мере. Вино изготавливается из ягод. Бренди — этодистиллированное вино, что означает, что из ягод удалена жидкость, благодаря чему выизвлечёте из них большую пользу!Пиво же производится из злаков, можете не ограничивайть его потребление чрезмерно.4 : Каковы преимущества регулярных физических упражнений?Ответ: Моя философия такова- если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Вы в полном порядке! 5: Жареное вредно?

Ответ : В наше время еда жарится на масле растительного происхождения и насыщается им. Как может быть вредна дополнительная растительная пища? 6: Как спортзал помогает уменьшить избыточный вес?

Ответ: Абсолютно никак, единственное, к чему приводят упражнения для мускула — это к увеличению размера данного мускула. 7: Шоколад наносит вред?

Ответ: Это какао, т.е. еще один представитель растительной пищи. Хороший продукт питания для счастья. Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом. Лучше всего начать путь с пивом в одной руке

и бутербродом в другой и закончить его после многочисленных занятий

сексом, с полностью уставшим,

использованным телом, крича: оно того стоило, какое прекрасное путешествие!!! 7 : Что Вы, как врач, можете ещё посоветовать?

Ответ: Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Касатки вовсе, всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и несмотря на это они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет… Пауло Убиратан В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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