Восемь человек погибли в межнациональной резне в Казахстане

Восемь человек стали жертвами массовой драки на юге Казахстана. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

«40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», — сказал Тургумбаев. По его словам, различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения.

По словам министра МВД, инцидент произошел вечером 7 февраля на окраине села Масанчи. В драке участвовали около 70 «агрессивно настроенных» жителей.

«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта», — заявил он. После появления сообщений в соцсетях из соседних населенных пунктов в Масанчи прибыли еще 300 человек. Участники драки оказали активное сопротивление полиции, нападали на них с металлическими предметами, забрасывали камнями и стреляли в сотрудников органов внутренних дел.