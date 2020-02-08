В СМИ попали фотографии врачей Уханя, закончивших рабочую смену

Китай делает все и даже больше, чтобы остановить эпидемию коронавируса и не дать ей распространиться по миру. Тут надо все же помнить, про плотность населения и связанные с этим сложности. Мне интересно было бы понаблюдать, что бы критики Китая говорили, когда в Европе надо было закрыть город типа Парижа. Перекрыть и перекопать все дороги и никого не впуска/выпускать из него. Получилось бы? Что бы заорали защитники прав и какие бы там беспорядки устроили негры. А в Китае закрыты десяток городов с населением Москвы каждый и все спокойно. Все перечисляют деньги на борьбу с вирусом и молча терпят. В Ухане только проживают 12 миллионов человек. А их еще надо снабжать продуктами, не допускать беспорядки и много еще чего.
В СМИ поделились фотографиями врачей Уханя, закончивших рабочую смену. На их лицах не только усталость, но и следы многочасового ношения защитных масок и одежды.
Все врачи обязаны носить целый комплект защитной одежды, чтобы не заразиться от пациентов.
На их лицах остаются не просто следы, но иногда и раны, когда маска врезается в нежную кожу.
По синякам под глазами и изможденному виду понятно, насколько они устали.
Если все-таки выдается минутка отдыха, то медперсонал засыпает прямо на рабочих местах. импровизированными кроватями становятся стулья, кресла и кушетки, а также офисные столы и стойки или просто пол.
Но это не единственные сложности, с которыми столкнулись врачи в Ухане. Согласно медицинскому протоколу, все врачи и медсестры с длинными волосами были вынуждены лишиться своей шевелюры.
Медработники круглосуточно носят громоздкие костюмы, на которых написаны их имена — для более удобной идентификации.
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