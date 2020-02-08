Февраль 8th, 2020 В СМИ попали фотографии врачей Уханя, закончивших рабочую смену Китай делает все и даже больше, чтобы остановить эпидемию коронавируса и не дать ей распространиться по миру. Тут надо все же помнить, про плотность населения и связанные с этим сложности. Мне интересно было бы понаблюдать, что бы критики Китая говорили, когда в Европе надо было закрыть город типа Парижа. Перекрыть и перекопать все дороги и никого не впуска/выпускать из него. Получилось бы? Что бы заорали защитники прав и какие бы там беспорядки устроили негры. А в Китае закрыты десяток городов с населением Москвы каждый и все спокойно. Все перечисляют деньги на борьбу с вирусом и молча терпят. В Ухане только проживают 12 миллионов человек. А их еще надо снабжать продуктами, не допускать беспорядки и много еще чего. В СМИ поделились фотографиями врачей Уханя, закончивших рабочую смену. На их лицах не только усталость, но и следы многочасового ношения защитных масок и одежды.



Все врачи обязаны носить целый комплект защитной одежды, чтобы не заразиться от пациентов.







На их лицах остаются не просто следы, но иногда и раны, когда маска врезается в нежную кожу.



По синякам под глазами и изможденному виду понятно, насколько они устали.









Если все-таки выдается минутка отдыха, то медперсонал засыпает прямо на рабочих местах. импровизированными кроватями становятся стулья, кресла и кушетки, а также офисные столы и стойки или просто пол.





Но это не единственные сложности, с которыми столкнулись врачи в Ухане. Согласно медицинскому протоколу, все врачи и медсестры с длинными волосами были вынуждены лишиться своей шевелюры.





Медработники круглосуточно носят громоздкие костюмы, на которых написаны их имена — для более удобной идентификации.



Докторам приходится сутками находиться на своих рабочих местах. Порой у них нет времени, чтобы просто перекусить, не говоря уж об отдыхе.Все врачи обязаны носить целый комплект защитной одежды, чтобы не заразиться от пациентов.На их лицах остаются не просто следы, но иногда и раны, когда маска врезается в нежную кожу.По синякам под глазами и изможденному виду понятно, насколько они устали.Если все-таки выдается минутка отдыха, то медперсонал засыпает прямо на рабочих местах. импровизированными кроватями становятся стулья, кресла и кушетки, а также офисные столы и стойки или просто пол.Но это не единственные сложности, с которыми столкнулись врачи в Ухане. Согласно медицинскому протоколу, все врачи и медсестры с длинными волосами были вынуждены лишиться своей шевелюры.Медработники круглосуточно носят громоздкие костюмы, на которых написаны их имена — для более удобной идентификации. Эпидемия коронавируса в Китае вышла из под контроля — заблокированы десятки городов и поселков (видео).

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