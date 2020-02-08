Ученые застали дельфинов за употреблением наркотиков

Дельфины специально едят токсичную рыбу фугу, чтобы «словить кайф».
Дельфины иногда похожи на людей больше, чем мы можем себе представить. Создатели документального фильма заметили странное: дельфины-тинейджеры аккуратно жевали рыбу фугу и передавали друг другу. Фугу известна тем, что в ее теле содержится смертельная доза нейротоксина, однако в малых дозах это вещество вызывает наркотический эффект, и, похоже, дельфинам это прекрасно известно.
Совсем недавно группа бурых дельфинов у берегов Австралии была обнаружена курсирующей вокруг рыбы фугу в попытке «обдолбаться».
Криста Никлсон, ученый-исследователь в университете Мердок, следит за дельфинами к югу от г. Перт. Она обнаружила, что молодые особи дельфинов любят держать у себя во рту иглобрюхих, жуют их в течение нескольких часов, а затем выплевывают, передавая фугу другим дельфинам – выглядит так, будто делают они это для получения некоего наркотического эффекта.
Рыба фугу содержит токсин под названием тетродотоксин, который крайне опасен и даже смертелен для человека. Однако ученые считают, что небольшие дозы этого токсина могут вводить дельфинов в транс.
Феномен, конечно же, встречается не впервые – подобное наблюдалось и раньше. Морской биолог Лиза Штайнер еще в далеком 1995 году опубликовала статью о «необычном» поведении дельфинов у берегов Португалии. В 2014 году BBC сделали документальный фильм «Дельфины: шпион в стае», где феномен «обдолбавшихся» дельфинов впервые был запечатлен на камеру.
«Молодые дельфины вполне осознанно и умышленно экспериментировали с наркотическими веществами,» — пишет зоолог Роб Пилли, принимавший участие в создании документального фильма. — «Дельфины легко и бережно жевали фугу, передавая ее друг другу, а затем начинали вести себя крайне нетипично, высовывая нос над поверхностью воды и наблюдая себя в отражении, словно последнее их крайне удивляло.»
Однако Никлсон считает, что яд не так уж и сильно действует на дельфинов, по крайней мере уж точно не вводит их в транс, максимум – вызывает у них чувство легкого опьянения. Она также добавила, что те же дельфины играют с водорослями и крабами подобно тому, как они делают это с фугу, поэтому надутая рыба может использоваться здесь как игрушка, а не как способ «приторчать».
Тем не менее, такие игрушки все же могут привести к возникновению наркотической аддикции. Никлсон говорит, что одному из дельфинов, имя которому Хьюбстер, очень уж полюбились игры с фугу. Хьюбстер предпочитал жевать рыбу даже тогда, когда все остальные его собратья отправлялись в море.
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Дельфины специально едят токсичную рыбу фугу, чтобы «словить кайф».
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