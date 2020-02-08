Февраль 8th, 2020

Ученые выяснили, что недосыпание может быть полезно

Бессонница может помочь снять депрессию. Сокращение сна поможет бороться с депрессией. Соответствующий вывод сделали американские ученые, сообщает The Journal of Clinical Psychiatry.

Был проведен статистический анализ 66 независимых исследований, в которых изучалось влияние бессонницы на депрессию. Поиск литературы проводился по ключевым словам: лишение сна (снижение сна) и депрессия в базах данных PubMed и PsycINFO. Исследование было включено в анализируемый отбор, если авторы практиковали лишение сна в качестве потенциального лечения депрессивного состояния.

Выяснилось, что полное или частичное нарушение сна ослабило симптомы депрессивного состояния, что, по мнению психологов, подтверждает эффективность такого рода «терапии».