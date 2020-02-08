Февраль 8th, 2020

Ученые — томаты укрепляют «мужское» здоровье и потенцию





Томаты укрепляют «мужское» здоровье и незначительно потенцию. Хотите завести детей? Ешьте помидоры! Ученые из Шеффилдского университета опубликовали статью в European Journal of Nutrition, в которой раскрыли полезные свойства томатов для мужского здоровья.

Исследование группы ученых-андрологов и специалистов по питанию доказало, что содержащийся в помидорах пигмент, отвечающий за красный цвет, повышает подвижность сперматозоидов и меняет их форму. Исследователи считают, что добавление ликопина в рацион оказывает положительное влияние на репродуктивную функцию мужчин. Правда это н такой эффект как при виагре, но тем не менее нет и побочных эффектов.



В эксперименте ученых приняли участие 60 здоровых мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых в течение 12 недель принимала пищевую добавку с ликопином, а другая – плацебо. Мужчины не знали, что конкретно они принимают. Для сравнения в начале и в конце исследования у них взяли образцы крови и спермы.

Исследователи сами не ожидали, что результаты окажутся такими впечатляющими. Качество спермы после приема препарата с липокином значительно улучшилось.

«Размер и форма сперматозоидов — были впечатляющими», — отметил руководитель научной работы, профессор андрологии Аллан Пейси.

«Мы были удивлены изменением качества спермы, исследование побудило в нас желание еще больше изучать эту молекулу», — так прокомментировали ученые свое открытие.

Специалисты собираются продолжить свою работу и провести исследование на более крупной выборке испытуемых, а также проверить влияние добавки на качество спермы у мужчин, имеющих проблемы с репродуктивной функцией.