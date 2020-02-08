Февраль 8th, 2020

Ученые случайно открыли сильное лекарство против старения, которое обновляет кожу





Ученые случайно открыли сильное лекарство против старения и теперь проводят более глубокие исследования на группе добровольцев. Как оказалось, такое средство как рапамицин меняет кожу на клеточном уровне.

Исследователи Дрексельского университета в Филадельфии в США случайно открыли лекарство против старения, которое избавляет от морщин за восемь месяцев и предотвращает возрастное изменение цвета кожи. Для получения положительного эффекта крем с препаратом наносят на лицо.



Американские ученые провели исследование с участием 13 человек старше 40 лет. Эксперимент проводили в течение восьми месяцев, в течение которых испытуемым наносили на лицо крем с рапамицином – медицинским препаратом от отторжения органов после хирургической операции. По истечении указанного периода у участников исследования исчезли морщины и пигментные пятна, а кожа стала более однородной. Каждые два месяца испытуемые сдавали анализ крови. В результате выяснилось, что рапамицин меняет кожу на клеточном уровне.



Положительный эффект возникает, так как препарат от отторжения органов блокирует образование белка p16 в организме, благоприятствующего появлению морщин. При употреблении лекарства повышается выработка коллагена, восстанавливающего кожу. Заметных изменений удалось добиться после восьми месяцев использования препарата. Учёные проводят новые исследования, чтобы выявить негативные последствия для здоровья человека от лекарства.