 
 
Февраль 8th, 2020

У берегов Испании нашли затонувшую подводную лодку с огромным грузом кокаина



В Испании задержали подводную лодку с тремя тоннами кокаина.

Испанская полиция отбуксировала затонувшую подводную лодку, перевозившую три тысячи килограммов кокаина, в порт Алдан и начала подготовку к изъятию груза. Об этом сообщает El Pais.
Подводная лодка с 3000 килограммами кокаина, арестованная в минувшее воскресенье на побережье Понтеведри, прибыла в порт Алдан.

«Правоохранители готовятся начать изъятие вещества внутри подводной лодки», — значится в сообщении.

Полиция надеется поднять подводную лодку на причал в порту Алдан, чтобы правоохранителям было легче попасть внутрь.

Category: Мир, Новости ﻿
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