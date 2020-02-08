Февраль 8th, 2020

У берегов Испании нашли затонувшую подводную лодку с огромным грузом кокаина





В Испании задержали подводную лодку с тремя тоннами кокаина.

Испанская полиция отбуксировала затонувшую подводную лодку, перевозившую три тысячи килограммов кокаина, в порт Алдан и начала подготовку к изъятию груза. Об этом сообщает El Pais.

Подводная лодка с 3000 килограммами кокаина, арестованная в минувшее воскресенье на побережье Понтеведри, прибыла в порт Алдан.