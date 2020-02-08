У берегов Испании нашли затонувшую подводную лодку с огромным грузом кокаина

В Испании задержали подводную лодку с тремя тоннами кокаина.
Испанская полиция отбуксировала затонувшую подводную лодку, перевозившую три тысячи килограммов кокаина, в порт Алдан и начала подготовку к изъятию груза. Об этом сообщает El Pais.
Подводная лодка с 3000 килограммами кокаина, арестованная в минувшее воскресенье на побережье Понтеведри, прибыла в порт Алдан.
«Правоохранители готовятся начать изъятие вещества внутри подводной лодки», — значится в сообщении.
Полиция надеется поднять подводную лодку на причал в порту Алдан, чтобы правоохранителям было легче попасть внутрь.
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