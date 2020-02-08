Февраль 8th, 2020

Трамп уволил посла в ЕС, который свидетельствовал против него

Президент США Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, который свидетельствовал против него во время рассмотрения в Палате представителей вопроса импичмента.

Трамп распорядился, чтобы Гордон Д. Сондленд, основатель гостиничной сети, которая пожертвовала $ 1 млн на инаугурационный комитет президента, был отозван с поста посла в Европейском Союзе.

Несколькими часами ранее он освободил советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который также свидетельствовал в расследовании импичмента.

Сондленд взвешенно воспринял свою отставку, подтвердив, что его уволили без каких-либо возражений.

«Сегодня мне сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня с должности посла Соединенных Штатов в Европейском Союзе», — сказал он в заявлении через несколько часов после освобождения подполковника Виндмана.

«Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, госсекретарю Помпео по его последовательную поддержку и исключительным и преданным профессионалам в Миссии США при Европейском Союзе», — заявил Сондленд.

Сондленд и Виндман были ключевыми свидетелями на слушаниях по импичменту Палаты представителей. Сондленд, который был глубоко вовлечен в усилия по созданию давления на Украину с целью расследования против противников Трампа, свидетельствовал, что «мы следовали указаниям президента» и что «все были в курсе». Подполковник Виндман, который присутствовал во время телефонного разговора Трампа с президентом Украины 25 июля, свидетельствовал, что это было «неприлично для президента» заставлять иностранную страну расследовать дело политического оппонента.