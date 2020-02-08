Спецназ Таиланда потерял убийцу 20 человек, который забаррикадировался с заложниками

Спецназ Таиланда взял штурмом здание торгового центра Terminal 21, в котором укрывался военный, застреливший 20 человек и захвативший 16 заложников.

Как сообщает интернет-версия местной газеты «Кхао Сот», стрелку удалось исчезнуть вместе с заложниками, их судьба неизвестна.

Силовики обследовали все четыре этажа здания, а также многоуровневую автомобильную стоянку. Никаких следов преступника они не обнаружили.

Отмечается, что перед штурмом ТЦ из него вывели более тысячи посетителей, которые в страхе скрывались от стрелка.

Полиция исследует записи с камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след злоумышленника.

Напомним, рядовой одной из частей таиландских Cухопутных войск убил командира и двоих сослуживцев в военной части. После этого он угнал внедорожник, затарился боеприпасами и поехал в город. Рядом с ТЦ он остановился и начал стрелять по прохожим из винтовки, затем захватил 16 заложников и забаррикадировался на четвертом этаже. Погибли 20 человек, ранены более 30.