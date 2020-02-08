Февраль 8th, 2020

СМИ обсуждают возможное участие Меган Маркл и принца Гарри в церемонии «Оскар-2020″

Меньше двух дней осталось до церемонии вручения премии «Оскар-2020″. СМИ предвкушают яркие выходы звезд, громкие победы и сюрпризы. Если говорить о последних, то некоторые представители прессы предполагают, что одним из главных сюрпризов церемонии этого года будет появление 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри в Лос-Анджелесе в день вручения кинонаград.

Поговаривают, что для Меган Маркл, которая собирается вернуться в актерскую профессию, появление на «Оскаре-2020″ в качестве гостьи будет логичным шагом. 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям в начале февраля вышли на красную ковровую дорожку премии BAFTA-2020, которую называют британским «Оскаром». Их примеру могут последовать Меган и Гарри, только в Голливуде.

Принц Гарри и Меган Маркл

Один из вариантов участия бывших герцога и герцогини Сассекских в грядущей церемонии может стать появление не на красной ковровой дорожке, а на одной из многочисленных вечеринок в честь церемонии. К примеру, на вечеринке журнала Vanity Fair или одной из афтепати, организованной звездными друзьями Меган и Гарри.

Официальный инстаграм знаменитой пары ничего не сообщает об их планах на «Оскар-2020″, но слухи в сети все равно не утихают.