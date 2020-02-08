Февраль 8th, 2020

Распался самый короткий брак Памелы Андерсон

20 января 2020 года 52-летняя киноактриса и фотомодель сыграла свадьбу с 74-летним американским кинопродюсером Джоном Питерсом. Пара не стала откладывать и поженились на закрытой церемонии в Малибу.

Однако замужество продлилось лишь 12 дней. Уже 2 февраля пресса по всему миру пестрила заголовками об их разрыве.

Однако,не секс-символ стала инициатором прекращения отношений. От мужа она получила откровенное признание в смс-сообщении, которое огорчило не только ее саму, но и все мировое сообщество. Джон Питерс написал, что в свои 74 года совсем не готов к бурной супружеской жизни.

Это был прекрасный и удивительный праздник любви. Но весь этот брак… напугал меня. Я осознал, что в 74 года мне нужна простая спокойная жизнь, а не интернациональная любовь. Поэтому, я думаю, лучшее, что можно сделать, это уехать мне на несколько дней, и, возможно, тебе нужно вернуться к себе в Канаду. Мир знает, что мы сделали это, и я думаю, что теперь нам нужно идти своими путями. Я надеюсь, что ты сможешь простить меня,

– написал Джон Питерс.

https://24tv.ua/lifestyle/ru/brak_pamely_anderson_raspalsja_posle_soobshhenija_muzha_v_chem_priznalsja_dzhon_piters_n1277591