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Россия за месяц убила в Сирии 52 ребенка

С 12 января в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб погибли 183 мирных жителя, включая 52 ребенка. Об этом сообщается в докладе Сирийской правозащитной сети (SNHR), передает агентство Anadolu.

В документе отмечается, что большинство жертв — 115 человек — были убиты в результате авиаударов российских ВКС. Также за прошедший месяц были обстреляны пять больниц и 14 школ.

Всего с момента договоренностей по перемирию в Идлибе, заключенных в Сочи 17 сентября 2018 года между РФ и Турцией, погибли свыше 1,8 тыс. мирных жителей.

Турецкие власти напомнили, что 12 января вступил в силу очередной режим прекращения огня в Идлибе.

Category: Новости, Россия ﻿
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