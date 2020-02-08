Февраль 8th, 2020

Певица Alyosha поделилась неприятными воспоминаниями

Популярная украинская певица Alyosha рассказала, почему готова экспериментировать с собственным имиджем, но не с музыкой, и призналась, скандалы из прошлого до сих пор помнит. Отметим, что на данный момент Alyosha и Влад Дарвин активно готовятся к концерту, накануне которого презентовали клип на песню «Торнадо». Съемки клипа проходили в пустыне ОАЭ.

За прошлый год певица успела попробовать на себе все цвета волос, и в конце остановилась на рыжем. Экспериментировать с имиджем певице легко, однако в музыке, признается — все гораздо сложнее.

«Если это именно мое тело и мои волосы, то музыка попадает к тысячам людей и какую музыку делать — тут уж команда целая принимает решения. И довольно сложно найти какой-то компромисс », — рассказала Alyosha .

Несмотря на все эксперименты с внешностью, главным информационным поводом для артистки остается ее творчество. По накалу артистической жизни и скандалов, семья Alyosha производит впечатление образцовой семьи: никаких семейных ссор на публике и вообще имя певицы редко связано с какими-то скандалами, однако она до сих пор помнит, о которой писали во времена участия в Евровидении:

«Запомнилось, когда писали, что я трансвестит, это было во время Евровидения, я уже не помню, какой портал об этом написал. А не так давно кто-то написал, что у меня первый ребенок от первого брака, и я думаю, как первый раз в браке и к тому же до сих пор счастлива ». По словам звезды, часто сплетни появляются через неопытных журналистов и сама певица сталкивалась с этим.

«Я так понимаю, что приходят на стажировку молодые журналисты и начинают придумывать свои истории. Однажды такая девочка спрашивает у нас с Тарасом: «А Вы бы не хотели жениться?». Мы так посмотрели одно на друга и говорим: «Да, возможно, и хотим двух мальчиков, и мы знаем, как их назвать — Роман и Марко», — смеясь, рассказала певица .