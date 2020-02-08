Февраль 8th, 2020

Новая версия гибели группы на перевале Дятлова

Появилась новая версия о гибели группы Дятлова на печально известном перевале. Вероятно, туристов убили бандиты. Такую версию выдвинул известный уральский конспиролог Валентин Дегтерев.

Уфолог выяснил, что 25 января 1959 г. туристы оказались в поселке лесорубов. Там их нормально и дружественно встретили. Лыжники в поселении два дня, после чего Игорь Дятлов договорился с начальником рабочих Георгием Ряжневым, что тот даст сопровождающего с лошадью и сенями. Мужчина должен был отвести студентов в заброшенный поселок Северный. Однако все пошло не по плану, когда один из лесорубов узнал Семена Золотарева, который якобы был агентом советских спецслужб. Молодой человек помог раскрыть многих агентов-нелегалов и диверсантов, которых могли отправить в Ивдель отбывать наказание. Один из «пострадавших» от деятельности Золотарева и узнал его, пишет эксперт.

Начальнику лесорубов донесли об этом, и он испугался. Ряжнев занимался нелегальным бизнесом, уверяет конспиролог, поэтому изменил свои планы. Мужчина приказал бывшим уголовникам и местным жителям, которые были вовлечены в его преступный промысел, устранить группу Дятлова. К тому же студенты якобы забрали керн с образцом горной породы.

В результате, бандиты заставили лыжников выбежать из палатки, погнались за ними и убили. Радиацию на одежде туристов уфолог объяснил легко – она появилась из-за некоего Александра Колеватов, который работал на комбинате в Челябинской области. На этом предприятии незадолго до трагедии с дятловцами произошла радиационная авария.