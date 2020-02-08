Февраль 8th, 2020

Наталка Карпа показала новорожденную дочь.

27 декабря прошлого года,известная украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой.Звезда родила девочку,которую они с мужем,Евгением Тереховым,решили назвать Златой.

Недавно дочери Наталки Карпы исполнился один месяц, и новоиспеченные родители решили окрестить девочку. Это случилось 6 февраля.

Кумом Наталки Карпы и Евгения Терехова стал известный украинский музыкант, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя.

В течение всего ритуала Тарас Тополя держал малышку на руках, а та в свою очередь вела себя очень послушно и тихо. «Было очень спокойно все – Злата восприняла без истерик, ей понравилось!», – говорит солист группы «Антитела».