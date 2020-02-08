 
 
Февраль 8th, 2020

Могилевская станет тренером в Лиге смеха

 

могилевскаяИзвестная украинская певица Наталья Могилевская скоро появится на экранах телевизоров  в новом амплуа. Она не перестает удивлять поклонников раскрывая все новые грани своего таланта.

Наталья поделилась радостной новостью относительно участия в новом для себя проекте. Она присоединится к числу тренеров в новом сезоне шоу «Лига смеха».

Я счастлива стать тренером двух прекрасных команд в проекте «Лига смеха»! Мы все стали слишком серьезными, нам не хватает легкости, радости и самоиронии. Поздравьте меня и пожелайте нам удачи,
– написала в публикации Могилевская.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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