Могилевская станет тренером в Лиге смеха

Известная украинская певица Наталья Могилевская скоро появится на экранах телевизоров в новом амплуа. Она не перестает удивлять поклонников раскрывая все новые грани своего таланта.

Наталья поделилась радостной новостью относительно участия в новом для себя проекте. Она присоединится к числу тренеров в новом сезоне шоу «Лига смеха».

Я счастлива стать тренером двух прекрасных команд в проекте «Лига смеха»! Мы все стали слишком серьезными, нам не хватает легкости, радости и самоиронии. Поздравьте меня и пожелайте нам удачи,

– написала в публикации Могилевская.